Microsoft изменит способ обработки примечаний к выпуску Windows
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 18:20
- Просмотров: 127
Microsoft объявила, что компания вносит некоторые изменения в способ обработки примечаний к выпуску Windows. Во-первых, она объединяет support.office.com и support.microsoft.com на одном сайте, и, конечно же, это означает, что другие изменения уже в пути. Microsoft заявила, что объединение двух сайтов упростит более быструю публикацию примечаний к выпуску.
Одна вещь, которая меняется, — это структура URL-адресов, поскольку идентификатор базы знаний всегда будет отображаться на странице. Компания отметила, что, хотя идентификатор базы знаний всегда включен в URL-адрес, что позволяет пользователю вставить идентификатор базы знаний в конец https://support.microsoft.com/help, он не всегда включался в статью. Теперь между статьей и URL-адресом есть более тесная связь, что также упрощает поиск поисковыми системами.
Microsoft добавила возможность добавлять статьи поддержки в Facebook и LinkedIn, добавляя к опции электронной почты, которая уже существует. Microsoft заявила, что мы также увидим больше изменений в форматировании и пользовательском интерфейсе. Фактически, статьи базы знаний больше не будут обслуживаться в формате JSON; вместо этого они будут HTML.
Крис Моррисси, опубликовавший пост в блоге, также составил список вещей, которые не меняются, например, все существующие примечания к выпуску. Он также пообещал, что Microsoft, как всегда, продолжит выпускать примечания к выпуску для поддерживаемых версий Windows. Другие вещи, которые сохраняются, — это возможность быстро находить похожие или связанные статьи и оставлять комментарии. Все эти изменения вступят в силу в ближайшие недели.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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