Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft изменит способ обработки примечаний к выпуску Windows

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 18:20
  • Просмотров: 127

Microsoft объявила, что компания вносит некоторые изменения в способ обработки примечаний к выпуску Windows. Во-первых, она объединяет support.office.com и support.microsoft.com на одном сайте, и, конечно же, это означает, что другие изменения уже в пути. Microsoft заявила, что объединение двух сайтов упростит более быструю публикацию примечаний к выпуску.

Одна вещь, которая меняется, — это структура URL-адресов, поскольку идентификатор базы знаний всегда будет отображаться на странице. Компания отметила, что, хотя идентификатор базы знаний всегда включен в URL-адрес, что позволяет пользователю вставить идентификатор базы знаний в конец https://support.microsoft.com/help, он не всегда включался в статью. Теперь между статьей и URL-адресом есть более тесная связь, что также упрощает поиск поисковыми системами.

Microsoft добавила возможность добавлять статьи поддержки в Facebook и LinkedIn, добавляя к опции электронной почты, которая уже существует. Microsoft заявила, что мы также увидим больше изменений в форматировании и пользовательском интерфейсе. Фактически, статьи базы знаний больше не будут обслуживаться в формате JSON; вместо этого они будут HTML.

Крис Моррисси, опубликовавший пост в блоге, также составил список вещей, которые не меняются, например, все существующие примечания к выпуску. Он также пообещал, что Microsoft, как всегда, продолжит выпускать примечания к выпуску для поддерживаемых версий Windows. Другие вещи, которые сохраняются, — это возможность быстро находить похожие или связанные статьи и оставлять комментарии. Все эти изменения вступят в силу в ближайшие недели.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft объявила о поддержке адресов электронной почты на индийских языках

Microsoft объявила о поддержке адресов электронной почты на индийских языках

Microsoft добавила баннер по поводу обновления до Windows 10 в обновление безопасности для Internet Explorer

Microsoft добавила баннер по поводу обновления до Windows 10 в обновление безопасности для Internet Explorer

Microsoft перенесла WSL2 на Windows 10 версий 1903 и 1909

Microsoft перенесла WSL2 на Windows 10 версий 1903 и 1909

Помощник по переходу на Windows 10 может скоро вернуться

Помощник по переходу на Windows 10 может скоро вернуться

Microsoft выпустила новые обновления микрокода Intel для всех поддерживаемых версий Windows 10

Microsoft выпустила новые обновления микрокода Intel для всех поддерживаемых версий Windows 10




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 53
Пользователей: 0
Гостей: 53
Роботы: Google Yandex
+6  
Новостей: 12507
+0  
Комментариев: 39447
+0  
Пользователей: 10038