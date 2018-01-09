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Предварительные сборки Windows 10 теперь демонстрируют уведомление, когда приложение настроено на автозапуск при входе в систему

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:25
  • Просмотров: 11

Предварительные сборки Windows 10 получили новое уведомление, чтобы вы знали, когда приложение настроено на автозапуск при входе в систему.

Однако это уведомление имеет свои ограничения. Джен Джентльман заявила, что это уведомление предупреждает только о приложениях, которые перечислены в Настройки> Приложения> Запуск приложений. Она также пояснила, что на приложения, которые настроены на автозапуск при входе в систему через RunOnce, Service или ScheduledTask, новое уведомление не влияет.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
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