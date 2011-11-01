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Microsoft переопределит порядок ручного обновления драйверов в Центре обновления Windows

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:46
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Начиная с 5 ноября 2020 года, вы увидите четкое различие между автоматическими и ручными обновлениями в Центре обновления Windows, завершая трансформацию обслуживания драйверов, которую Microsoft начала ранее в этом году.

Еще в августе Microsoft представила улучшенный опыт обновления на ПК с Windows 10, чтобы помочь вам обнаружить доступные обновления функций Windows 10, ежемесячные обновления качества, не связанные с безопасностью, и обновления драйверов. Теперь, чтобы предоставить пользователям больше контроля, Microsoft переопределяет способ обслуживания ручных драйверов для компьютеров под управлением Windows 10 версии 2004 и более поздних версий.

В прошлом, когда пользователь впервые подключал периферийное устройство (например, веб-камеру) к своему ПК, и это устройство имело ручной драйвер (формально известный как необязательный драйвер), доступный в Центре обновления Windows, ручной драйвер автоматически устанавливался на ПК пользователя. Пользователь не имел никакого контроля над этим решением.

С 5 ноября 2020 г .:

1. Автоматические обновления драйверов будут автоматически установлены на вашем компьютере либо при первом подключении периферийного устройства, либо когда производитель устройства публикует драйвер в Центре обновления Windows. Другими словами, сценарий plug-and-play не изменится, если автоматический драйвер доступен в Центре обновления Windows.
2. Ручные обновления драйверов можно установить вручную на ваш компьютер, если вы специально запросите их, перейдя в Настройки> Обновление и безопасность> Центр обновления Windows> Просмотр дополнительных обновлений.

Для ИТ-специалистов, управляющих драйверами от имени своих организаций, изменений не будет. Описанные выше изменения применимы только к машинам, которые открыты для получения обновлений драйверов непосредственно из Центра обновления Windows.

Дополнительные сведения см. в «Общие сведения об автоматических и необязательных правилах Центра обновления Windows для распространения драйверов».
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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