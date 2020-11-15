Microsoft Edge Canary получил новые иконки (Обновлено)
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:06
- Просмотров: 176
Иконки меню Microsoft Edge Canary получили новый вид.
Как видно на скриншотах выше, все иконки теперь имеют закругленные углы и более мягкие формы.
Узнать другие подробности можно здесь.
Update: Microsoft Edge Canary теперь может делать скриншот всей веб-страницы.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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