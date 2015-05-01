Microsoft не будет выпускать необязательные обновления для Windows 10 в декабре
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:55
- Просмотров: 134
Обычно Microsoft выпускает накопительные обновления для всех поддерживаемых версий Windows 10 во второй вторник месяца. В какой-то момент месяца она выпускает необязательные обновления, обычно только для более новых версий ОС. Согласно примечанию на странице истории обновлений Windows 10, этого не произойдет в декабре.
Причина, как и ожидалось, - «минимальные операции в праздничные дни и предстоящий Западный Новый год». Другими словами, это не связано с COVID-19, как это было ранее в этом году. Вы можете вспомнить, что весной Microsoft временно приостановила выпуск необязательных обновлений из-за надвигающейся пандемии. То, что происходит сейчас, более рутинно.
Эта новость касается только необязательных обновлений, которые приостановлены только на декабрь месяц. Вы по-прежнему будете видеть обычные накопительные обновления во вторник месяца, а выпуск дополнительных обновлений возобновится в январе.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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