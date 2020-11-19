Microsoft подробно рассказала о современном подходе Windows 10 к управлению дисками
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:51
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В подкасте Windows Insider Microsoft сообщила, что новый инструмент управления дисками - одна из первых страниц приложения Настройки, использующих как C ++, так и Windows Runtime (WinRT).
Кроме того, Microsoft заявила, что значительно упростила взаимодействие с компонентами COM (Component Object Model) в современном пользовательском интерфейсе.
Современная страница для управления дисками также способно реагировать на изменения устройства. Например, если вы подключите USB-накопитель, новая страница сможет мгновенно его обнаружить.
В отличие от устаревшего инструмента, современный подход Windows 10 к управлению дисками может отображать информацию о дисках и томах в реальном времени.
Информация о вашем диске и внешних дисках будет обновляться при каждом изменении на них. Даже если он был создан внешним приложением, например устаревшим инструментом управления дисками.
«Механизм обновления отсоединен от потока пользовательского интерфейса. Затем пользовательский интерфейс извлекает информацию с помощью неблокирующего механизма синхронизации», - заявили в компании.
Кроме того, приложение Настройки будет автоматически обновлять атрибуты диска и томов по мере внесения вами изменений, а обновления в реальном времени не повлияют на скорость отклика страницы.
Microsoft ожидает, что современная страница будет лучше работать и реагировать на изменения в режиме реального времени, чтобы сократить долгое время ожидания.
Пользовательский интерфейс современного инструмента управления дисками прост и понятен, потому что «одной из основных целей этого проекта было предоставить доступный интерфейс для управления хранилищем устройств».
В отличие от классического инструмента управления дисками, Microsoft заявила, что по этому современному интерфейсу можно полностью перемещаться с помощью клавиатуры, а также он полностью совместим с диктором Windows.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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