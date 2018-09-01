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Обычные пользователи Windows 10 получили раздел просмотра веб-страниц в заголовке приложения «Настройки»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 18:06
  • Просмотров: 200

Еще в августе Microsoft объявила, что некоторые инсайдеры Windows в Dev Channel начнут видеть раздел просмотра веб-страниц в заголовке приложения Настройки Windows 10.

Хотя новые функции могут появляться и исчезать в последних инсайдерских сборках, похоже, что некоторые обычные пользователи также начинают видеть этот раздел в заголовке приложения Настройки. Алекс, специалист из Франции, увидел его на планшете Surface Pro и прислал OnMSFT скриншот экрана.



Вы можете видеть ярлык просмотра веб-страниц в правом верхнем углу заголовка, и при нажатии на него открывается всплывающее окно с приглашением использования рекомендуемых настроек Microsoft: это использование Microsoft Edge в качестве браузера по умолчанию, а также Bing в качестве поисковой системы по умолчанию. Если это уже происходит на вашем компьютере, вы получите другое всплывающее окно, объясняющее, что ваш компьютер в настоящее время использует рекомендуемые Microsoft настройки просмотра веб-страниц.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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