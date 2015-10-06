AdDuplex: October 2020 Update установлено на 13.6% ПК с Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:47
- Просмотров: 303
Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.
Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 May 2020 Update (2004) установлено на 40.4% ПК, а Windows 10 O20U – на 13.6% ПК. Если же брать Windows 10 M19U и N19U, то их доля находится на уровне 7.1% и 33.2%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.3%.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
reports.adduplex.com
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