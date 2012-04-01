Поддержка устаревшего браузера Microsoft Edge прекращается сегодня
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:51
- Просмотров: 101
В прошлом году Microsoft объявила, что поддержка устаревшей версии браузера Microsoft Edge закончится 9 марта 2021 года. Как и ожидалось, поддержка устаревшего настольного приложения Microsoft Edge официально заканчивается сегодня, и никаких новых обновлений безопасности для него не будет.
Microsoft недавно объявила, что устаревшее настольное приложение Microsoft Edge будет удалено с апрельским обновлением Windows 10. Новый браузер Microsoft Edge будет установлен как часть накопительного ежемесячного обновления безопасности Windows 10, выпущенного 13 апреля 2021 года. Это повлияет на следующие версии Windows 10:
• Windows 10, версия 1803, все редакции (апрель 2018 г.);
• Примечание: Эта версия не будет включена в необязательный релиз Windows 10 March Preview;
• Windows 10, версия 1809, все редакции (октябрь 2018 г.);
• Windows 10, версия 1903, все редакции (май 2019 г.);
• Примечание: Эта версия не поддерживается для настольных ПК;
• Windows 10, версия 1909, все редакции (октябрь 2019 г.);
• Windows 10, версия 2004, все редакции (май 2020 г.);
• Windows 10, версия 20H2, все редакции (октябрь 2020 г.);
• Поскольку Windows 10 20H2 уже использует новый Microsoft Edge в качестве браузера по умолчанию, он не будет переустановлен; будет удален только Microsoft Edge Legacy;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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