Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Поддержка устаревшего браузера Microsoft Edge прекращается сегодня

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:51
  • Просмотров: 101

В прошлом году Microsoft объявила, что поддержка устаревшей версии браузера Microsoft Edge закончится 9 марта 2021 года. Как и ожидалось, поддержка устаревшего настольного приложения Microsoft Edge официально заканчивается сегодня, и никаких новых обновлений безопасности для него не будет.

Microsoft недавно объявила, что устаревшее настольное приложение Microsoft Edge будет удалено с апрельским обновлением Windows 10. Новый браузер Microsoft Edge будет установлен как часть накопительного ежемесячного обновления безопасности Windows 10, выпущенного 13 апреля 2021 года. Это повлияет на следующие версии Windows 10:

• Windows 10, версия 1803, все редакции (апрель 2018 г.);
• Примечание: Эта версия не будет включена в необязательный релиз Windows 10 March Preview;
• Windows 10, версия 1809, все редакции (октябрь 2018 г.);
• Windows 10, версия 1903, все редакции (май 2019 г.);
• Примечание: Эта версия не поддерживается для настольных ПК;
• Windows 10, версия 1909, все редакции (октябрь 2019 г.);
• Windows 10, версия 2004, все редакции (май 2020 г.);
• Windows 10, версия 20H2, все редакции (октябрь 2020 г.);
• Поскольку Windows 10 20H2 уже использует новый Microsoft Edge в качестве браузера по умолчанию, он не будет переустановлен; будет удален только Microsoft Edge Legacy;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft перестанет поддерживать Microsoft Edge Legacy 9 марта 2021 года

Microsoft перестанет поддерживать Microsoft Edge Legacy 9 марта 2021 года

Microsoft развёртывает новый Microsoft Edge для всех пользователей Windows 10

Microsoft развёртывает новый Microsoft Edge для всех пользователей Windows 10

Релизная версия Microsoft Edge на Chromium будет поставляться без поддержки ARM64, синхронизации истории и расширений

Релизная версия Microsoft Edge на Chromium будет поставляться без поддержки ARM64, синхронизации истории и расширений

Сегодня заканчивается поддержка Internet Explorer 8, 9 и 10

Сегодня заканчивается поддержка Internet Explorer 8, 9 и 10

Заканчивается поддержка Firefox 3.6

Заканчивается поддержка Firefox 3.6




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Yandex Google
+16  
Новостей: 13043
+1  
Комментариев: 39448
+0  
Пользователей: 10053