Microsoft тестирует совместное использование данных браузера Edge с Windows
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:41
- Просмотров: 133
В настройках профиля браузера Edge появился новый пункт синхронизации.
В Edge Canary теперь есть переключатель под названием «Совместное использование данных просмотра с другими функциями Windows».
Согласно описанию, Microsoft планирует использовать такие данные, как история поиска, регулярно посещаемые сайты и вкладки, для улучшения таких вещей, как Windows Search, при этом Microsoft говорит:
Совместное использование данных просмотра с другими функциями Windows
При включении Microsoft Edge будет подключать локальные данные просмотра из этого профиля к остальной части Windows. Включение этой функции поможет вам легче находить информацию из вашей истории, избранного, популярных сайтов и недавних вкладок с помощью таких функций, как окно поиска Windows. Если вы отключите эту функцию, Microsoft Edge удалит данные, которыми поделился с Windows на устройстве, и перестанет делиться любыми новыми данными просмотра из этого профиля.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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