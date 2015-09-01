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Microsoft тестирует совместное использование данных браузера Edge с Windows

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:41
  • Просмотров: 133

В настройках профиля браузера Edge появился новый пункт синхронизации.

В Edge Canary теперь есть переключатель под названием «Совместное использование данных просмотра с другими функциями Windows».

Согласно описанию, Microsoft планирует использовать такие данные, как история поиска, регулярно посещаемые сайты и вкладки, для улучшения таких вещей, как Windows Search, при этом Microsoft говорит:

Совместное использование данных просмотра с другими функциями Windows

При включении Microsoft Edge будет подключать локальные данные просмотра из этого профиля к остальной части Windows. Включение этой функции поможет вам легче находить информацию из вашей истории, избранного, популярных сайтов и недавних вкладок с помощью таких функций, как окно поиска Windows. Если вы отключите эту функцию, Microsoft Edge удалит данные, которыми поделился с Windows на устройстве, и перестанет делиться любыми новыми данными просмотра из этого профиля.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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