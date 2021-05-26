Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21390.1010
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:47
- Просмотров: 118
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21390.1010 (KB5004092) для инсайдеров в Dev Channel. Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования конвейера обслуживания.
Microsoft тестирует конвейер обслуживания с накопительными обновлениями для сборок, выпущенных для Dev Channel. Каждую неделю Microsoft выпускает новую сборку, а затем добавляет накопительное обновление поверх этой сборки, прежде чем переходить к следующей сборке. Однако компании необходимо протестировать процесс выпуска нескольких накопительных обновлений друг над другом поверх одной и той же сборки. В результате в течение следующих нескольких недель компания сосредоточится на выпуске нескольких накопительных обновлений поверх сборки 21390. Наличие инсайдеров в тесте Dev Channel будет очень полезно, и компания скоро вернется к обычным сборкам!
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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