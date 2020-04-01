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Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21337.1010

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:38
  • Просмотров: 70
Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21337.1010

На этой неделе Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21337 (RS_PRERELEASE) для инсайдеров в Dev Channel. В эту сборку внесено несколько новых улучшений, включая предварительную версию Auto HDR для ПК, улучшения виртуальных рабочих столов, обновленный макет проводника и многое другое. Сегодня Microsoft объявила о выпуске Windows 10 Insider Preview Build 21337.1010 (KB5001618). Это обновление не включает никаких новых функций и предназначено для тестирования конвейера обслуживания Microsoft.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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