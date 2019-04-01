Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft исправила пробему с Edge Canary

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 15:36
  • Просмотров: 0

Пользователи Microsoft Edge Canary столкнулись в минувшие выходные с серьезным неудобством. После запуска Edge браузер начинал открывать окна, казалось бы, в случайном порядке. Примерно через 5 минут у пользователей появлялось 6-7 новых окон Edge, помимо того, которое они открывали намеренно. Теперь Microsoft выпустила новую сборку Edge Canary, чтобы исправить эту проблему.

Вы можете обновить Edge Canary до версии 95.0.1008.0, чтобы исправить эту проблему.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Edge Insider Canary получил другие поисковые системы

Microsoft Edge Insider Canary получил другие поисковые системы

Microsoft выпустила сборку Microsoft Edge Canary Build 79.0.307.0

Microsoft выпустила сборку Microsoft Edge Canary Build 79.0.307.0

Micrisoft добавила раздел «Браузер по умолчанию» в Microsoft Edge Canary

Micrisoft добавила раздел «Браузер по умолчанию» в Microsoft Edge Canary

Microsoft исправила проблему режима администратора в сборке Microsoft Edge Canary Build 78.0.253.0

Microsoft исправила проблему режима администратора в сборке Microsoft Edge Canary Build 78.0.253.0

Microsoft обновила Microsoft Edge Canary для Android до версии 91.0.862.0

Microsoft обновила Microsoft Edge Canary для Android до версии 91.0.862.0




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 55
Пользователей: 0
Гостей: 55
Роботы: Yandex Google
+7  
Новостей: 13660
+0  
Комментариев: 39454
+1  
Пользователей: 10079