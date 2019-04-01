Microsoft исправила пробему с Edge Canary
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:36
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Пользователи Microsoft Edge Canary столкнулись в минувшие выходные с серьезным неудобством. После запуска Edge браузер начинал открывать окна, казалось бы, в случайном порядке. Примерно через 5 минут у пользователей появлялось 6-7 новых окон Edge, помимо того, которое они открывали намеренно. Теперь Microsoft выпустила новую сборку Edge Canary, чтобы исправить эту проблему.
Вы можете обновить Edge Canary до версии 95.0.1008.0, чтобы исправить эту проблему.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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