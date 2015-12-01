Теперь вы можете скрыть все расширения и кнопку «Расширения» с панели инструментов в Edge Canary
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:38
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Ранее в этом году Microsoft обновила меню расширений в Edge, добавив на панель инструментов специальное всплывающее окно, позволяющее пользователям перемещать иконки расширений с панели инструментов в этом всплывающем окне. Поведение было похоже на новые меню «История», «Загрузки» и «Коллекции», которые также получили всплывающий пользовательский интерфейс. Однако одним из недостатков пользовательского интерфейса было то, что он привносил парадигму all-or-nothing. Удаление кнопки «Расширения» поместило все расширения на панель инструментов, переполнив панель инструментов, что не было идеальным решением.
Теперь это, похоже, меняется, так как последнее обновление Edge Canary добавляет возможность полного скрытия панели инструментов расширений и иконок расширений, не выбрасывая все иконки из меню прямо на панель инструментов. Обновление, замеченное пользователем под ником «Leopeva64-2», также предлагает лучший вариант из обоих миров, в котором оно позволяет пользователям автоматически отображать кнопку расширений при включении расширений, помогая избавиться от все более загруженной панели инструментов.
Как видно на скриншотах выше, пользователи могут просто щелкнуть правой кнопкой мыши по кнопке «Расширения» и выбрать опцию «Скрыть с панели инструментов», не затрагивая закрепленные иконки, или полностью удалить все иконки. В настоящее время другая опция скрытия кнопки находится в меню с многоточием внутри всплывающего окна, и неясно, планируется ли удалить эту опцию. Дополнительные опции для кнопки можно найти в настройках внешнего вида, которые содержат функцию «Показывать автоматически».
Поскольку это незначительное дополнение, оно может быстро попасть в каналы Dev и Beta, прежде чем будет выпущено для канала Stable. С релизами Edge, которые теперь следуют сокращенной временной шкале релиза, ожидание распространения новых функций с Canary на другие каналы короче, чем когда-либо прежде.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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