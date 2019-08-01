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Пользователи Edge Canary и Dev теперь могут закреплять кнопку «История» на панели инструментов

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 16:00
  • Просмотров: 182

Microsoft развертывает новую кнопку для панели инструментов Edge.

Перед этой новой кнопкой, чтобы перейти к истории браузера, вам нужно было нажать Control + H или найти свою историю в меню Edge.

Теперь Microsoft добавила возможность добавления кнопки «История» на панель инструментов.



При нажатии новой кнопки появляется плавающая панель с вашими элементами истории.





На панели вы можете искать свою историю, а также удалять элементы истории.


Нажмите на изображение для демонстрации


Вы также можете закрепить панель сбоку вашего браузера, чтобы она постоянно отображалась.

В настоящее время эта функция имеет статус MCR для Edge Canary и Dev.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
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