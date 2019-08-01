Пользователи Edge Canary и Dev теперь могут закреплять кнопку «История» на панели инструментов
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:00
- Просмотров: 182
Microsoft развертывает новую кнопку для панели инструментов Edge.
Перед этой новой кнопкой, чтобы перейти к истории браузера, вам нужно было нажать Control + H или найти свою историю в меню Edge.
Теперь Microsoft добавила возможность добавления кнопки «История» на панель инструментов.
При нажатии новой кнопки появляется плавающая панель с вашими элементами истории.
На панели вы можете искать свою историю, а также удалять элементы истории.
Нажмите на изображение для демонстрации
Вы также можете закрепить панель сбоку вашего браузера, чтобы она постоянно отображалась.
В настоящее время эта функция имеет статус MCR для Edge Canary и Dev.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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