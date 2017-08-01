Microsoft прекратит поддерживать службы Xbox Live на Windows Phone 16 мая
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- Категория: Windows 10 Mobile
- Дата: Сегодня, 16:00
- Просмотров: 0
Microsoft сообщает геймерам, что службы Xbox Live на Windows Phone будут отключены 16 мая 2022 года. Сообщение было опубликовано в приложении Xbox на устройствах Android и iOS и означает, что многие онлайн-функции игр Windows Phone, которые подключаются к Xbox Live, больше не будут работать в этот день.
Согласно сообщению Microsoft, функции Xbox, такие как получение достижений, перестанут работать после этой даты. В некоторые игры по-прежнему можно будет играть, но прогресс не будет записываться в ваш профиль Xbox. Полное сообщение можно увидеть ниже.
Начиная с 16 мая 2022 года функции Xbox больше не будут поддерживаться на устройствах Windows Phone. В рамках этого изменения заработанные достижения будут удалены на устройствах Windows Phone. Некоторые игры все еще могут воспроизводиться на вашем телефоне, но прогресс не будет записан в ваш профиль Xbox.
Этот шаг не должен вызывать удивления, поскольку Microsoft прекратила поддержку Windows 10 Mobile еще в 2020 году. Прекращение поддержки Xbox Live на телефонах с Windows также позволяет Microsoft сосредоточить свои серверные мощности на более современных сервисах, таких как Xbox Game Streaming и приложение Xbox Game Pass.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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