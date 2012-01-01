Напоминание: Поддержка Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2 закончится 10 октября

После этой даты эти продукты больше не будут получать обновления безопасности, обновления, не связанные с безопасностью, исправления ошибок, техническую поддержку или онлайн-обновления технического контента.

В начале октября официальная поддержка одной из самых долгоживущих версий Windows Server наконец-то заканчивается. Жизненный цикл Windows Server 2012 и обновления Windows Server 2012 R2 подойдёт к концу 10 октября 2023 года.На странице поддержки указано:Узнать другие подробности можно здесь