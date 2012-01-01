Напоминание: Поддержка Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2 закончится 10 октября

  • Категория: Windows Server 2012
  • Дата: Сегодня, 14:13
  • Просмотров: 0

В начале октября официальная поддержка одной из самых долгоживущих версий Windows Server наконец-то заканчивается. Жизненный цикл Windows Server 2012 и обновления Windows Server 2012 R2 подойдёт к концу 10 октября 2023 года.

На странице поддержки указано:

После этой даты эти продукты больше не будут получать обновления безопасности, обновления, не связанные с безопасностью, исправления ошибок, техническую поддержку или онлайн-обновления технического контента.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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