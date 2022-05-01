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Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25246


Компания Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25246. Эта сборка доступна для загрузки в виде ISO-образа с веб-сайта Windows Server Insider вместе с VHDX-файлом, но, как обычно, нет журнала изменений, поэтому неясно, что нового.

Microsoft снова заявила, что брендинг еще не был обновлен и остается как Windows Server 2022 в этой предварительной версии. Кроме того, Microsoft просит инсайдеров называть эти сборки vNext, а не Windows Server 2022, которая уже есть на рынке.

Microsoft также отмечает, что срок действия этой предварительной версии истекает 15 сентября 2023 года.

Известные проблемы

• Установка AppCompatFOD завершается сбоем после перезагрузки Server Core с сообщением об ошибке «Что-то пошло не так, как планировалось. Не нужно беспокоиться - отмена изменений. Пожалуйста, оставьте свой компьютер включенным». Обходной путь: DISM Add capability offline works. dism /image: /add-capability /capabilityname:ServerCore.AppCompatibility~~~~0.0.1.0 /source: /limitaccess;

Смотрите статью Server Core App Compatibility Feature on Demand (FOD) in Windows Server | Microsoft Learn для получения дополнительной информации.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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