Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25324
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- Категория: Windows Server 2019
- Дата: 24-03-2023, 17:03
- Просмотров: 303
Компания Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25324. Эта сборка доступна для загрузки в виде ISO-образа с веб-сайта Windows Server Insider вместе с VHDX-файлом, но, как обычно, нет журнала изменений, поэтому неясно, что нового.
Microsoft снова заявила, что брендинг еще не был обновлен и остается как Windows Server 2022 в этой предварительной версии. Кроме того, Microsoft просит инсайдеров называть эти сборки vNext, а не Windows Server 2022, которая уже есть на рынке.
Известные проблемы
В этой сборке есть проблема, из-за которой архивирование журналов событий с помощью команды «wevetutil al» приводит к сбою службы Windows Event Log и сбою операции архивирования. Служба должна быть перезапущена путем выполнения команды «Start-Service EventLog» из командной строки администратора.
Если у вас включен путь кода Secure Launch/DRTM, Microsoft не рекомендует устанавливать эту сборку.
Microsoft также отмечает, что срок действия этой предварительной версии истекает 15 сентября 2023 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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