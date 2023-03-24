Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25324

  • Категория: Windows Server 2019
  • Дата: 24-03-2023, 17:03
  • Просмотров: 303
Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25324

Компания Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25324. Эта сборка доступна для загрузки в виде ISO-образа с веб-сайта Windows Server Insider вместе с VHDX-файлом, но, как обычно, нет журнала изменений, поэтому неясно, что нового.

Microsoft снова заявила, что брендинг еще не был обновлен и остается как Windows Server 2022 в этой предварительной версии. Кроме того, Microsoft просит инсайдеров называть эти сборки vNext, а не Windows Server 2022, которая уже есть на рынке.

Известные проблемы

В этой сборке есть проблема, из-за которой архивирование журналов событий с помощью команды «wevetutil al» приводит к сбою службы Windows Event Log и сбою операции архивирования. Служба должна быть перезапущена путем выполнения команды «Start-Service EventLog» из командной строки администратора.

Если у вас включен путь кода Secure Launch/DRTM, Microsoft не рекомендует устанавливать эту сборку.

Microsoft также отмечает, что срок действия этой предварительной версии истекает 15 сентября 2023 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25314

Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25314

Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25227

Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25227

Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25217

Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25217

Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25206

Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25206

Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25120

Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25120




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 21
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Google Yandex
+0  
Новостей: 14793
+0  
Комментариев: 39467
+0  
Пользователей: 10094