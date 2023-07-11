Microsoft Store AI Hub развертывается для инсайдеров
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- Категория: Microsoft Store
- Дата: 11-07-2023, 20:39
- Просмотров: 151
На конференции Build 2023 Microsoft объявила о нескольких обновлениях Microsoft Store. Помимо обзоров, созданных с помощью ИИ, и новых инструментов для разработчиков, Microsoft открыла специальный раздел магазина, посвященный программам, использующим различные функции на базе ИИ. Обещанный AI Hub для Microsoft Store теперь доступен для тестирования.
Руди Хайан, ведущий архитектор Microsoft Store, объявил о развертывании в своем Twitter-аккауете. Инсайдеры Windows в Dev Channel, могут загрузить обновление из Microsoft Store. Однако Microsoft AI Hub доступен только в Соединенных Штатах, поэтому тем, кто хочет его протестировать, следует изменить регион в приложении Настройки.
AI Hub для Microsoft Store собирает приложения для Windows и подчеркивает их возможности с помощью баннеров и видеороликов. Также есть раздел для последних приложений с поддержкой ИИ и реклама Microsoft Edge. Нажав «Новые приложения AI», вы сможете просмотреть больше программ, но пока мало что можно найти.
AI Hub для Microsoft Store доступен в версии 22306.1401.1.0 и новее. Если вы не видите его на своем компьютере, убедитесь, что регион Microsoft Store установлен на США.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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