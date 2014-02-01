В сеть попали скриншоты прототипа Xbox Series X

На сайте Neogaf появились скриншоты прототипа Xbox Series X.Как уже сообщалось ранее, тыловая часть консоли имеет два USB-порта SuperSpeed Type-A, порт HDMI, Ethernet, оптический звук, порт для зарядки и порт для отладки.По бокам можно заметить вентиляционные отверстия. Отверстие в верхней части консоли говорит о том, что тыльная часть корпуса может быть съёмной.