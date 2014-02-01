В сеть попали скриншоты прототипа Xbox Series X
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 11:32
- Просмотров: 174
На сайте Neogaf появились скриншоты прототипа Xbox Series X.
Как уже сообщалось ранее, тыловая часть консоли имеет два USB-порта SuperSpeed Type-A, порт HDMI, Ethernet, оптический звук, порт для зарядки и порт для отладки.
По бокам можно заметить вентиляционные отверстия. Отверстие в верхней части консоли говорит о том, что тыльная часть корпуса может быть съёмной.
Илья Источник:
neogaf.com
neogaf.com
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