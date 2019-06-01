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Xbox Game Pass for PC получит несколько новых игр

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 21:23
  • Просмотров: 28


Подписчики Xbox Game Pass for PC получат несколько новых игр.

Вот список игр для ПК:

• A Plague Tale: Innocence;
• Gris;
• ScourgeBringer;
• Sea Salt;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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