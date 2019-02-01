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Project xCloud получил еще 3 игры

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 14:45
  • Просмотров: 69


Project xCloud — это сервис потоковой передачи игр Microsoft, который конкурирует с Google Stadia. В то время как у Stadia есть только несколько игр, Microsoft быстро расширяет свою библиотеку, чтобы включить в нее множество признанных тайтлов. Помимо Destiny 2 и Halo: The Master Chief Collection, Project xCloud получил Frostpunk, Totally Accurate Battle Simulator и Descenders.

Вот соответствующий анонс Microsoft:

Все,

Сегодня мы добавили 3 новые игры в Project xCloud (Preview). Список включает в себя:

· Frostpunk

· Totally Accurate Battle Simulator

· Descenders

Дайте нам знать, что вы думаете об играх, и, пожалуйста, продолжайте отправлять свои отзывы.

Наслаждайтесь!


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
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