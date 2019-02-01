Project xCloud получил еще 3 игры

Все,



Сегодня мы добавили 3 новые игры в Project xCloud (Preview). Список включает в себя:



· Frostpunk



· Totally Accurate Battle Simulator



· Descenders



Дайте нам знать, что вы думаете об играх, и, пожалуйста, продолжайте отправлять свои отзывы.



Наслаждайтесь!

Project xCloud — это сервис потоковой передачи игр Microsoft, который конкурирует с Google Stadia. В то время как у Stadia есть только несколько игр, Microsoft быстро расширяет свою библиотеку, чтобы включить в нее множество признанных тайтлов. Помимо Destiny 2 и Halo: The Master Chief Collection, Project xCloud получил Frostpunk, Totally Accurate Battle Simulator и Descenders.Вот соответствующий анонс Microsoft:Узнать другие подробности можно здесь