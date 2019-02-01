Project xCloud получил еще 3 игры
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 14:45
- Просмотров: 69
Project xCloud — это сервис потоковой передачи игр Microsoft, который конкурирует с Google Stadia. В то время как у Stadia есть только несколько игр, Microsoft быстро расширяет свою библиотеку, чтобы включить в нее множество признанных тайтлов. Помимо Destiny 2 и Halo: The Master Chief Collection, Project xCloud получил Frostpunk, Totally Accurate Battle Simulator и Descenders.
Вот соответствующий анонс Microsoft:
Все,
Сегодня мы добавили 3 новые игры в Project xCloud (Preview). Список включает в себя:
· Frostpunk
· Totally Accurate Battle Simulator
· Descenders
Дайте нам знать, что вы думаете об играх, и, пожалуйста, продолжайте отправлять свои отзывы.
Наслаждайтесь!
Сегодня мы добавили 3 новые игры в Project xCloud (Preview). Список включает в себя:
· Frostpunk
· Totally Accurate Battle Simulator
· Descenders
Дайте нам знать, что вы думаете об играх, и, пожалуйста, продолжайте отправлять свои отзывы.
Наслаждайтесь!
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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