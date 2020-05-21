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Подписчики Xbox Game Pass получат дополнительные игры в мае

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 18:30
  • Просмотров: 39


Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.

Вот список игр для ПК:

• MechWarrior 5: Mercenaries – доступно сейчас;
• Alan Wake;
• Cities: Skylines;
• Minecraft Dungeons;
• Plebby Quest: The Crusades;

Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:

• Brothers: A Tale of Two Sons – 29 мая;
• Hydro Thunder Hurricane – 29 мая;
• Old man’s Journey – 29 мая;
• Opus Magnum – 29 мая;
• Stealth Inc 2 – 29 мая;



Вот список игр для консолей:

• Golf with Your Friends – 19 мая;
• Cities: Skylines – 21 мая;
• Alan Wake – 21 мая;
• Minecraft Dungeons – 26 мая;

Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:

• #IDARB – 29 мая;
• Brothers: A Tale of Two Sons – 29;
• Hydro Thunder Hurricane – 29 мая;
• King of Fighters ’98 Ultimate – 29 мая;
• Old man’s Journey – 29 мая;

Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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