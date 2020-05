Подписчики Xbox Game Pass получат дополнительные игры в мае

здесь

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.Вот список игр для ПК:• MechWarrior 5: Mercenaries – доступно сейчас;• Alan Wake;• Cities: Skylines;• Minecraft Dungeons;• Plebby Quest: The Crusades;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Brothers: A Tale of Two Sons – 29 мая;• Hydro Thunder Hurricane – 29 мая;• Old man’s Journey – 29 мая;• Opus Magnum – 29 мая;• Stealth Inc 2 – 29 мая;Вот список игр для консолей:• Golf with Your Friends – 19 мая;• Cities: Skylines – 21 мая;• Alan Wake – 21 мая;• Minecraft Dungeons – 26 мая;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• #IDARB – 29 мая;• Brothers: A Tale of Two Sons – 29;• Hydro Thunder Hurricane – 29 мая;• King of Fighters ’98 Ultimate – 29 мая;• Old man’s Journey – 29 мая;Узнать другие подробности можно здесь