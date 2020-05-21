Подписчики Xbox Game Pass получат дополнительные игры в мае
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 18:30
- Просмотров: 39
Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One и ПК.
Вот список игр для ПК:
• MechWarrior 5: Mercenaries – доступно сейчас;
• Alan Wake;
• Cities: Skylines;
• Minecraft Dungeons;
• Plebby Quest: The Crusades;
Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:
• Brothers: A Tale of Two Sons – 29 мая;
• Hydro Thunder Hurricane – 29 мая;
• Old man’s Journey – 29 мая;
• Opus Magnum – 29 мая;
• Stealth Inc 2 – 29 мая;
Вот список игр для консолей:
• Golf with Your Friends – 19 мая;
• Cities: Skylines – 21 мая;
• Alan Wake – 21 мая;
• Minecraft Dungeons – 26 мая;
Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:
• #IDARB – 29 мая;
• Brothers: A Tale of Two Sons – 29;
• Hydro Thunder Hurricane – 29 мая;
• King of Fighters ’98 Ultimate – 29 мая;
• Old man’s Journey – 29 мая;
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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