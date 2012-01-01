Mercury — кодовое название крупного обновления Xbox Store
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 19:25
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Новое обновление Xbox Insider Program сделало приложение под названием Mercury доступным для нескольких тестировщиков, с заставкой, которая выглядит так: «Скоро. Пожалуйста, обновитесь, чтобы получить доступ к самой последней и лучшей версии».
Джез Корден выяснил, что это приложение является кодовым названием предстоящего редизайна Xbox Store, построенного на новой архитектуре, предназначенной для 4K-телевизоров. Это новое приложение магазина также предназначено для использования в системах следующего поколения, таких как Xbox Series X и Xbox Lockhart, а также в системах Xbox One текущего поколения.
Из того, что мы видели до сих пор, дизайн приложения Mercury практически идентичен тому, что есть на консолях Xbox One сегодня, причем многие изменения кажутся скрытыми. Вполне возможно, что с приближением приложения к публичному тестированию будет происходить больше изменений в функциях и дизайне, особенно с учетом «модернизированного» языка дизайна, который мы видим в таких приложениях, как Xbox (Beta) и Xbox Game Bar на ПК.
Если вы попытаетесь установить Mercury из Microsoft Store, загрузка просто не удастся.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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