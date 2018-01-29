Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.3319 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:18
- Просмотров: 72
Компания Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.3319 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой воспроизведение фризило при попытке перемотки вперед/назад ближе к концу эпизода;
• Дополнительные исправления для клипов, не записывающих правильную длину в 4K;
o Примечание: Если вы столкнулись с этой ошибкой, обязательно сообщите о ее поведении на консоли;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;
Известные проблемы
• Пользователи, которые включили Dolby Atmos и установили настройки отображения консоли на 120 Гц с 36 битами на пиксель (12 бит), испытывают потерю звука Dolby Atmos в некоторых ситуациях;
o Обходной путь: Отключите 120 Гц или установите Video Fidelity с 30 битами на пиксель (10 бит) или ниже;
• Некоторые пользователи сообщают, что настройки звука Dolby Atmos для наушников изменяются при перезагрузке/обновлении консоли;
o Примечание: Если вы попытаетесь установить звук в Dolby Atmos для наушников и увидите сообщение, предлагающее запустить приложение Dolby Access, отправьте отзыв перед запуском приложения;
• Microsoft знает, что игровые клипы (не 4K и 4K) вообще не записываются или записывают неправильную длину с последними обновлениями. Microsoft исследует проблему;
o Примечание: Обязательно сообщайте о поведении на консоли, как только вы записываете клип, и замечаете любое поведение;
• При установке или обновлении игры/приложения индикатор выполнения установки может не отображать прогресс. Проблема известна исследуется;
• Microsoft получила сообщения о том, что на вкладке «Друзья» отображается неправильный статус друзей онлайн/оффлайн;
• Некоторые пользователи могут заметить, что руководство изменило внешний вид и функциональность, это ожидаемое поведение, так как некоторые случайные группы пользователей тестируют нововведения;
• Пользователи сообщают, что уведомления, помеченные как прочитанные, вновь появляются как новые. Microsoft исследует это поведение;
• Пользователи сообщали, что видели черные плитки вместо игровых рисунков при просмотре своей коллекции;
o Примечание: Microsoft все еще исследует проблему, пожалуйста, сообщите о проблеме снова из консоли, если вы сделали это с помощью предыдущего обновления и все еще наблюдаете это поведение;
• Некоторые игры в коллекции могут неправильно отображаться с пробным тегом в коллекции;
• Иногда пользователи могут столкнуться с неправильным цветом профиля при включении консоли;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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