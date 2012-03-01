Microsoft восстановила возможность загрузки собственного изображения профиля в Xbox Live
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 22:05
- Просмотров: 73
Компания Microsoft восстановила возможность загрузки собственного изображения профиля в Xbox Live. Напомню, что компания вводила это ограничение из-за COVID-19.
В марте Microsoft заявила, что количество пользователей Xbox Live выросло на 42 процента из-за COVID-19. Этот всплеск заставил компанию отключить вышеуказанную возможность в Xbox Live.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 14
Пользователей: 1
Гостей: 13
Роботы: Yandex Google
Xameleon
Пользователей: 1
Гостей: 13
Роботы: Yandex Google
+5Новостей: 11977
+0Комментариев: 39436
+0Пользователей: 10014