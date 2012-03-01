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Microsoft восстановила возможность загрузки собственного изображения профиля в Xbox Live

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 22:05
  • Просмотров: 73


Компания Microsoft восстановила возможность загрузки собственного изображения профиля в Xbox Live. Напомню, что компания вводила это ограничение из-за COVID-19.

Microsoft восстановила возможность загрузки собственного изображения профиля в Xbox Live


В марте Microsoft заявила, что количество пользователей Xbox Live выросло на 42 процента из-за COVID-19. Этот всплеск заставил компанию отключить вышеуказанную возможность в Xbox Live.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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