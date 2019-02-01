Как Project xCloud помогает разработчикам игр оставаться на связи
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 00:02
- Просмотров: 5
Что Microsoft больше всего нравится в играх, так это их способность объединять людей. Будь то игра с семьей на диване или с группой друзей, разбросанных по всему миру, игра помогает удовлетворить одну из наших самых основных потребностей: связь друг с другом. Со многими из нас, изолирующими себя и работающими из дома, эта связь еще более важна.
Как и многие люди, команда Xbox и Project xCloud адаптировалась к новой среде, в которой Microsoft оказалась. Microsoft нужно изменить то, как она общается, сотрудничает и связывается друг с другом, чтобы поддерживать инклюзивную среду, над которой она работала.
То же самое относится и к сообществу разработчиков, и компания не понаслышке знает, какие проблемы возникают при работе на дому. В частности, многие разработчики не могут получить доступ к своим комплектам разработки Xbox. Не имея доступа к своим обычным инструментам, разработчики игр, художники и дизайнеры могут не иметь возможности поддерживать быстрые циклы итераций, необходимые для выпуска нового контента для геймеров. Многие из традиционных инструментов удаленного доступа Xbox предназначены для использования в офисной среде; принести домой комплекты для разработчиков часто не вариант, а такие действия, как тестирование и настройка игрового процесса, требуют высокой частоты кадров и минимальной задержки.
Microsoft решила решить эти проблемы удаленного доступа путем перераспределения ресурсов Project xCloud; выйдя за рамки мобильных устройств и создав приложение для ПК для разработчиков, использующих игровой процесс с низкой задержкой на 60 кадрах в секунду, что позволяет продолжать разработку игр. Предоставляя разработчикам доступ к PC Content Test App (PC CTA), они могут удаленно подключаться к своим комплектам разработчика Xbox со своего ПК, что позволяет им тестировать, играть и выполнять итерации, как если бы они находились в офисе. Это также предотвращает необходимость загрузки ежедневных сборок на локальное оборудование в домашних условиях, что часто может занять несколько часов.
На сегодняшний день разработчики во многих крупнейших игровых студиях используют PC CTA, чтобы значительно улучшить свою среду удаленной работы. Microsoft получила отличные отзывы об общем качестве от тех, кто работает в Xbox Game Studios, а также от нескольких сторонних партнеров, в том числе:
• Eidos-Montréal;
• Infinity Ward;
• Ninja Theory;
• Playground Games;
• Rare;
• Turn 10 Studios;
• Undead Labs;
Ключевой принцип Microsoft - дать людям возможность достичь большего, и цель Microsoft в Xbox всегда заключалась в том, чтобы донести игры до большего количества людей. Будь то предлагая новейшие игры на разнообразных платформах или позволяя разработчикам более эффективно работать дома, компания всегда ищет способы помочь партнерам добиться большего. Недавно Microsoft анонсировала новую инициативу Azure по созданию быстрого и безопасного решения для переноса сборки для разработчиков игр, работающих удаленно, и теперь компания предлагает еще больше способов удаленной работы с помощью технологии Project xCloud.
Для разработчиков Xbox, заинтересованных в использовании PC CTA, начните с обращения к представителю программы Microsoft, который может предоставить вам доступ. После установки приложения вы можете использовать функцию Direct Connect для удаленного доступа к вашему Xbox Development Kit. Отсюда вы можете использовать все инструменты разработчика, необходимые для разработки вашей игры, такие как моделирование производительности, тестирование сети, мониторинг системных ресурсов и устранение неполадок.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
developer.microsoft.com
developer.microsoft.com
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