Скоро в Xbox Live Gold: Gears 5, Resident Evil и другое
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 01:39
- Просмотров: 0
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в феврале 2021 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• Gears 5;
• Resident Evil ;
• Dandara: Trials of Fear Edition;
• Indiana Jones and the Emperor's Tomb;
• Lost Planet 2;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Google Mail Ru Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Google Mail Ru Yandex
+6Новостей: 12878
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10051