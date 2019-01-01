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Скоро в Xbox Live Gold: Gears 5, Resident Evil и другое

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 01:39
  • Просмотров: 0

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в феврале 2021 года.

Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• Gears 5;
• Resident Evil ;
• Dandara: Trials of Fear Edition;
• Indiana Jones and the Emperor's Tomb;
• Lost Planet 2;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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