Microsoft выпускает обновления прошивки для беспроводной гарнитуры и контроллера Xbox
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 23:55
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Программа Xbox Insiders существует для тестирования будущих обновлений программного обеспечения и прошивки, прежде чем они будут выпущены для широкой публики, а инсайдеры колец Alpha и Alpha Skip вчера получили несколько приятностей. Выпущены новые обновления прошивки для новой беспроводной гарнитуры Xbox и беспроводного контроллера Xbox, которые включают несколько критических исправлений для обоих беспроводных аксессуаров.
1/2 - Xbox Insiders in Alpha Skip & Alpha we are aiming to turn on the firmware updates at 2.00pm please provide feedback. Fixes in New controller fw update v5.7.2688 (1) Pairing & reconnection stability fixes (2) Bluetooth stability fixes (3) Bluetooth fixes for Steam Link— Brad Rossetti (@WorkWombatman) March 18, 2021
Для начала, беспроводной контроллер Xbox тестирует обновление прошивки 5.7.2688 с исправлениями стабильности для сопряжения и повторного подключения контроллера, улучшениями стабильности Bluetooth и некоторыми исправлениями для использования беспроводного контроллера Xbox с Steam Link через Bluetooth.
2/2 Wireless headset update: version 0.9.8 (1) Stability fixes around headset powering off in certain scenarios (2) Removes auto-quieting of Xbox audio when a call is taken over Bluetooth. Please give us your feedback!— Brad Rossetti (@WorkWombatman) March 18, 2021
Наконец, недавно выпущенная беспроводная гарнитура Xbox тестирует обновление прошивки 0.9.8 с исправлениями стабильности при выключении гарнитуры. Это обновление также удаляет автоматическое приглушение звука, воспроизводимого через Xbox, когда вы принимаете телефонный звонок по Bluetooth на беспроводной гарнитуре Xbox.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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