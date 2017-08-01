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Microsoft выпускает обновления прошивки для беспроводной гарнитуры и контроллера Xbox

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 23:55
  • Просмотров: 30

Программа Xbox Insiders существует для тестирования будущих обновлений программного обеспечения и прошивки, прежде чем они будут выпущены для широкой публики, а инсайдеры колец Alpha и Alpha Skip вчера получили несколько приятностей. Выпущены новые обновления прошивки для новой беспроводной гарнитуры Xbox и беспроводного контроллера Xbox, которые включают несколько критических исправлений для обоих беспроводных аксессуаров.



Для начала, беспроводной контроллер Xbox тестирует обновление прошивки 5.7.2688 с исправлениями стабильности для сопряжения и повторного подключения контроллера, улучшениями стабильности Bluetooth и некоторыми исправлениями для использования беспроводного контроллера Xbox с Steam Link через Bluetooth.



Наконец, недавно выпущенная беспроводная гарнитура Xbox тестирует обновление прошивки 0.9.8 с исправлениями стабильности при выключении гарнитуры. Это обновление также удаляет автоматическое приглушение звука, воспроизводимого через Xbox, когда вы принимаете телефонный звонок по Bluetooth на беспроводной гарнитуре Xbox.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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