Microsoft создала подразделение Android Microsoft Platform and Experiences для лучшей разработки программного обеспечения для Android

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Согласно отчету Windows Central, Microsoft провела реорганизацию, чтобы лучше разрабатывать программное обеспечение для Android. В соответствии с перестановками, о которых было объявлено в служебной записке директора по продуктам (CPO) Пэноса Паная, ОС Surface Duo, SwiftKey, Phone Link, Microsoft Launcher и другие проекты Android станут частью нового подразделения Android Microsoft Platform and Experiences (AMPX).Вот комментарий Microsoft:С Android у Microsoft гораздо больше свободы в том, что могут делать ее программные решения, например, Microsoft Launcher, он может полностью изменить внешний вид Android-устройства, но у него не будет такой свободы на iPhone.Если слухи верны, то Microsoft заинтересована в создании программного обеспечения для Android, которое сделает мобильные устройства людей продолжением их компьютеров с Windows, как iPhone для Mac. По данным Windows Central, Microsoft хочет продвинуть эту интеграцию дальше, чем то, что доступно через приложение Phone Link.Согласно отчету, новое подразделение AMPX возглавит Али Акгун, который ранее занимал должность главного вице-президента Surface, и будет подчиняться Пэносу Панаю.Узнать другие подробности можно здесь