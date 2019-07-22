Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Приложение SwiftKey Keyboard для Android получило обновление

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:05
  • Просмотров: 0
Приложение SwiftKey Keyboard для Android получило обновление

Компания Microsoft обновила приложение SwiftKey Keyboard для Android до версии 7.8.9.4.

Вот список новых возможностей:

• Встроенное предложение автозаполнения теперь доступно на Android 11;

.Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft обновила приложение SwiftKey Keyboard для Android

Microsoft обновила приложение SwiftKey Keyboard для Android

Приложение SwiftKey Beta для Android получило обновление

Приложение SwiftKey Beta для Android получило обновление

Microsoft обновила приложение SwiftKey Keyboard на iOS

Microsoft обновила приложение SwiftKey Keyboard на iOS

Microsoft обновила приложение Microsoft SwiftKey Beta

Microsoft обновила приложение Microsoft SwiftKey Beta

Приложение Microsoft Outlook для Android получило обновление

Приложение Microsoft Outlook для Android получило обновление




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 40
Пользователей: 0
Гостей: 40
Роботы: Google Yandex Mail Ru
+10  
Новостей: 13775
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10082