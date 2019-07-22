Приложение SwiftKey Keyboard для Android получило обновление
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:05
- Просмотров: 0
Компания Microsoft обновила приложение SwiftKey Keyboard для Android до версии 7.8.9.4.
Вот список новых возможностей:
• Встроенное предложение автозаполнения теперь доступно на Android 11;
.Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 40
Пользователей: 0
Гостей: 40
Роботы: Google Yandex Mail Ru
Пользователей: 0
Гостей: 40
Роботы: Google Yandex Mail Ru
+10Новостей: 13775
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10082