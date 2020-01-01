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Microsoft обновила приложение SwiftKey Keyboard для Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 15:20
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft обновила приложение SwiftKey Keyboard для Android до версии 7.8.8.6.

Вот список новых возможностей:

• Теперь вы можете искать эмоджи на арабском, английском, немецком, итальянском, португальском и испанском языках;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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