Microsoft обновила приложение SwiftKey Keyboard для Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 15:20
- Просмотров: 0
Компания Microsoft обновила приложение SwiftKey Keyboard для Android до версии 7.8.8.6.
Вот список новых возможностей:
• Теперь вы можете искать эмоджи на арабском, английском, немецком, итальянском, португальском и испанском языках;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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