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Приложение SwiftKey Beta для Android получило обновление

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:03
  • Просмотров: 58
Приложение SwiftKey Beta для Android получило обновление

Microsoft обновила приложение SwiftKey Beta для Android до версии 7.8.3.4.

Вот список изменений:

• Встроенные предложения, такие как автозаполнение учетной записи и умные ответы, теперь включены на поддерживаемых устройствах;
• Приложение SwiftKey теперь нацелено на Android 12;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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