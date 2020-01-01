Приложение SwiftKey Beta для Android получило обновление
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:03
- Просмотров: 58
Microsoft обновила приложение SwiftKey Beta для Android до версии 7.8.3.4.
Вот список изменений:
• Встроенные предложения, такие как автозаполнение учетной записи и умные ответы, теперь включены на поддерживаемых устройствах;
• Приложение SwiftKey теперь нацелено на Android 12;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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