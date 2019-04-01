Intel выпустила драйвер 27.20.100.8476
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- Категория: Драйвера
- Дата: Вчера, 21:46
- Просмотров: 89
Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.8476.
Список исправлений:
• Зеленые полосы или артефакты, видимые при предварительном просмотре композиции в Adobe Premiere Pro 2020 и Adobe After Effects;
• Незначительные графические аномалии наблюдались в Tom Rain Clancy's Rainbow Six Siege * (Vulkan), Battlefield V * (DX11);
• Наблюдалось автоматическое изменение яркости при воспроизведении HDR-видео в приложении «Кино и ТВ» с отключенным HDR на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel Iris Plus и графикой UHD;
• При использовании суперпозиции Unigine OpenGL * Benchmark в окне без полей наблюдалось повреждение;
Список известных проблем:
• Сбой можно увидеть при запуске Sony Catalyst Production Suite на процессорах Intel Core 10-го поколения;
• Периодический сбой или зависание можно увидеть в Red Dead Redemption 2 * (Vulkan), F1 2020 * (DX12);
• Незначительные графические аномалии могут наблюдаться в Tom Clancy's The Division 2 * (DX12), Battlefield V * (DX12), Rage 2 * (Vulkan), Star Wars Battlefront 2 * (DX12), Rise of the Tomb Raider * (DX12);
Узнать другие подробности можно здесь.
64-битная версия:
Windows 10
Windows 10
Илья Источник:
downloadcenter.intel.com
downloadcenter.intel.com
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