Intel выпустила драйвер 27.20.100.8476

Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.8476.• Зеленые полосы или артефакты, видимые при предварительном просмотре композиции в Adobe Premiere Pro 2020 и Adobe After Effects;• Незначительные графические аномалии наблюдались в Tom Rain Clancy's Rainbow Six Siege * (Vulkan), Battlefield V * (DX11);• Наблюдалось автоматическое изменение яркости при воспроизведении HDR-видео в приложении «Кино и ТВ» с отключенным HDR на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel Iris Plus и графикой UHD;• При использовании суперпозиции Unigine OpenGL * Benchmark в окне без полей наблюдалось повреждение;• Сбой можно увидеть при запуске Sony Catalyst Production Suite на процессорах Intel Core 10-го поколения;• Периодический сбой или зависание можно увидеть в Red Dead Redemption 2 * (Vulkan), F1 2020 * (DX12);• Незначительные графические аномалии могут наблюдаться в Tom Clancy's The Division 2 * (DX12), Battlefield V * (DX12), Rage 2 * (Vulkan), Star Wars Battlefront 2 * (DX12), Rise of the Tomb Raider * (DX12);Узнать другие подробности можно здесь