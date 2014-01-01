Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Скачать Мод на Полицейскую Машину на Майнкрафт ПЕ

  • Категория: Игры
  • Дата: Сегодня, 16:05
  • Просмотров: 20
Многие пользователи стараются разнообразить свой геймплей добавляя различные моды в Minecraft PE https://minecraftandroid.ru/mody/, среди которых особой популярностью пользуется различный транспорт. Наиболее интересным видом являются полицейские автомобили, о которых и пойдет далее речь.

Скачайте лучшие моды на полицейские машины для Minecraft PE на Андроид: спецназ, ролеплей и американские копы ждут вас.


Моды в Майнкрафт ПЕ


Полиция очень важна в нашем мире, многие хотят стать полицейскими чтобы бороться с преступностью. Но если у вас нет такой возможности, то вы можете почувствовать себя копом в Майнкрафт ПЕ с помощью машин полицейских.

Американская полиция


Установив этот мод в игре появится полицейская машина. По всей видимости эта полиция Америки, понять это можно по надписи “911” на ее кузове. У этой машины есть сирена, она срабатывает сама по себе.


Чтобы управлять этим автомобилем, вам нужен руль. В аддоне на американскую полицию для Minecraft PE он заменен на палочку с морковкой, держа ее в руках машина будет ехать.

Чтобы сесть в машину: нужно нажать на нее и удерживать палец на экране, пока вы не окажетесь внутри. В автомобиле есть багажник, который включает в себя 27 слотов, столько же у сундука.

Спецназ


Данный мод на Майнкрафт ПЕ добавит полицейский грузовик для спецназа SWAT. Внешне машина черного цвета и достаточно большая, в нее могут сесть сразу 2 игрока. Чтобы создать грузовик спецназа, нужно прописать в чат /summon s: swat _black, или найти в креативе яйцо с названием swat.


Дополнительно к грузовику, вы получаете двух спецназовцев, которые будут вашими телохранителями. Призвать их можно с помощью яиц призыва, телохранители будут защищать вас от монстров. В качестве оружия у них есть автоматы, которыми вы тоже можете воспользоваться.

Ролеплей


Этот мод сделан для ролевых игр на серверах, ролеплей добавит в игру машину полиции и скорой. Так как во время преступления, скорая и полиция часто бывают там, чтобы оказать помощь людям и поймать преступника.


Машины выглядят не особо реалистично зато они отлично вписываются в тематику мира Minecraft PE. Также мод добавляет дорожный конус и дорожные знаки. Все это нужно для ролеплея, такие предметы делают смысл для игры с полицейской машины и скорой помощи в Майнкрафт ПЕ.

Скачать моды на полицейские машины на Minecraft PE


Модификации на автомобили полицейских и не только: https://minecraftandroid.ru/mod-mashiny/.

Bot
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Скачать Майнкрафт ПЕ на Андроид

Скачать Майнкрафт ПЕ на Андроид

Скачать Minecraft PE 1.1.5 без вирусов

Скачать Minecraft PE 1.1.5 без вирусов

Windows – является самой безопасной ОС, а OS X и iOS – наиболее уязвимыми

Windows – является самой безопасной ОС, а OS X и iOS – наиболее уязвимыми

Приложение Xbox (Beta) получило поддержку модов для игр

Приложение Xbox (Beta) получило поддержку модов для игр

Bing Translator - превосходный переводчик для WP-смартфонов

Bing Translator - превосходный переводчик для WP-смартфонов




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 57
Пользователей: 1
Гостей: 56
Роботы: Google Yandex
Илья
+6  
Новостей: 12391
+0  
Комментариев: 39445
+0  
Пользователей: 10036