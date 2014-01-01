Скачать Мод на Полицейскую Машину на Майнкрафт ПЕ
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- Категория: Игры
- Дата: Сегодня, 16:05
- Просмотров: 20
Многие пользователи стараются разнообразить свой геймплей добавляя различные моды в Minecraft PE https://minecraftandroid.ru/mody/, среди которых особой популярностью пользуется различный транспорт. Наиболее интересным видом являются полицейские автомобили, о которых и пойдет далее речь.
Скачайте лучшие моды на полицейские машины для Minecraft PE на Андроид: спецназ, ролеплей и американские копы ждут вас.
Полиция очень важна в нашем мире, многие хотят стать полицейскими чтобы бороться с преступностью. Но если у вас нет такой возможности, то вы можете почувствовать себя копом в Майнкрафт ПЕ с помощью машин полицейских.
Установив этот мод в игре появится полицейская машина. По всей видимости эта полиция Америки, понять это можно по надписи “911” на ее кузове. У этой машины есть сирена, она срабатывает сама по себе.
Чтобы управлять этим автомобилем, вам нужен руль. В аддоне на американскую полицию для Minecraft PE он заменен на палочку с морковкой, держа ее в руках машина будет ехать.
Чтобы сесть в машину: нужно нажать на нее и удерживать палец на экране, пока вы не окажетесь внутри. В автомобиле есть багажник, который включает в себя 27 слотов, столько же у сундука.
Данный мод на Майнкрафт ПЕ добавит полицейский грузовик для спецназа SWAT. Внешне машина черного цвета и достаточно большая, в нее могут сесть сразу 2 игрока. Чтобы создать грузовик спецназа, нужно прописать в чат /summon s: swat _black, или найти в креативе яйцо с названием swat.
Дополнительно к грузовику, вы получаете двух спецназовцев, которые будут вашими телохранителями. Призвать их можно с помощью яиц призыва, телохранители будут защищать вас от монстров. В качестве оружия у них есть автоматы, которыми вы тоже можете воспользоваться.
Этот мод сделан для ролевых игр на серверах, ролеплей добавит в игру машину полиции и скорой. Так как во время преступления, скорая и полиция часто бывают там, чтобы оказать помощь людям и поймать преступника.
Машины выглядят не особо реалистично зато они отлично вписываются в тематику мира Minecraft PE. Также мод добавляет дорожный конус и дорожные знаки. Все это нужно для ролеплея, такие предметы делают смысл для игры с полицейской машины и скорой помощи в Майнкрафт ПЕ.
Модификации на автомобили полицейских и не только: https://minecraftandroid.ru/mod-mashiny/.
Скачайте лучшие моды на полицейские машины для Minecraft PE на Андроид: спецназ, ролеплей и американские копы ждут вас.
Моды в Майнкрафт ПЕ
Полиция очень важна в нашем мире, многие хотят стать полицейскими чтобы бороться с преступностью. Но если у вас нет такой возможности, то вы можете почувствовать себя копом в Майнкрафт ПЕ с помощью машин полицейских.
Американская полиция
Установив этот мод в игре появится полицейская машина. По всей видимости эта полиция Америки, понять это можно по надписи “911” на ее кузове. У этой машины есть сирена, она срабатывает сама по себе.
Чтобы управлять этим автомобилем, вам нужен руль. В аддоне на американскую полицию для Minecraft PE он заменен на палочку с морковкой, держа ее в руках машина будет ехать.
Чтобы сесть в машину: нужно нажать на нее и удерживать палец на экране, пока вы не окажетесь внутри. В автомобиле есть багажник, который включает в себя 27 слотов, столько же у сундука.
Спецназ
Данный мод на Майнкрафт ПЕ добавит полицейский грузовик для спецназа SWAT. Внешне машина черного цвета и достаточно большая, в нее могут сесть сразу 2 игрока. Чтобы создать грузовик спецназа, нужно прописать в чат /summon s: swat _black, или найти в креативе яйцо с названием swat.
Дополнительно к грузовику, вы получаете двух спецназовцев, которые будут вашими телохранителями. Призвать их можно с помощью яиц призыва, телохранители будут защищать вас от монстров. В качестве оружия у них есть автоматы, которыми вы тоже можете воспользоваться.
Ролеплей
Этот мод сделан для ролевых игр на серверах, ролеплей добавит в игру машину полиции и скорой. Так как во время преступления, скорая и полиция часто бывают там, чтобы оказать помощь людям и поймать преступника.
Машины выглядят не особо реалистично зато они отлично вписываются в тематику мира Minecraft PE. Также мод добавляет дорожный конус и дорожные знаки. Все это нужно для ролеплея, такие предметы делают смысл для игры с полицейской машины и скорой помощи в Майнкрафт ПЕ.
Скачать моды на полицейские машины на Minecraft PE
Модификации на автомобили полицейских и не только: https://minecraftandroid.ru/mod-mashiny/.
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