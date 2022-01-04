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Скоро в Xbox Game Pass: Mass Effect Legendary Edition, The Anacrusis (Game Preview) и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 15:38
  • Просмотров: 109

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.

Вот список игр для ПК:

• Gorogoa – доступно сейчас;
• Olija – доступно сейчас;
• The Pedestrian – доступно сейчас;
• Embr – 6 января;
• Mass Effect Legendary Edition – 6 января;
• Outer Wilds – 6 января;
• Spelunky 2 – 13 января;
• The Anacrusis (Game Preview) – 13 января;

Вот список игр, которые скоро покинут PC Game Pass:

• Desperados III – 15 января;
• Ghost of a Tale – 15 января;
• Mount & Blade: Warband – 15 января;
• Pandemic – 15 января;
• Yiik: A Postmodern RPG – 15 января;

Вот список игр для консолей:

• Gorogoa – доступно сейчас;
• Olija – доступно сейчас;
• The Pedestrian – доступно сейчас;
• Embr – 6 января;
• Mass Effect Legendary Edition – 6 января;
• Outer Wilds – 6 января;
• Spelunky 2 – 13 января;
• The Anacrusis (Game Preview) – 13 января;

Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:

• Desperados III – 15 января;
• Kingdom Hearts III – 15 января;
• Mount & Blade: Warband – 15 января;
• Pandemic – 15 января;

Вот список игр для Android:

• Gorogoa – доступно сейчас;
• Olija – доступно сейчас;
• The Pedestrian – доступно сейчас;
• Embr – 6 января;
• Outer Wilds – 6 января;

Вот список игр, которые скоро покинут Android:

• Desperados III – 15 января;
• Mount & Blade: Warband – 15 января;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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