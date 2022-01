Скоро в Xbox Game Pass: Mass Effect Legendary Edition, The Anacrusis (Game Preview) и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Gorogoa – доступно сейчас;• Olija – доступно сейчас;• The Pedestrian – доступно сейчас;• Embr – 6 января;• Mass Effect Legendary Edition – 6 января;• Outer Wilds – 6 января;• Spelunky 2 – 13 января;• The Anacrusis (Game Preview) – 13 января;Вот список игр, которые скоро покинут PC Game Pass:• Desperados III – 15 января;• Ghost of a Tale – 15 января;• Mount & Blade: Warband – 15 января;• Pandemic – 15 января;• Yiik: A Postmodern RPG – 15 января;Вот список игр для консолей:• Gorogoa – доступно сейчас;• Olija – доступно сейчас;• The Pedestrian – доступно сейчас;• Embr – 6 января;• Mass Effect Legendary Edition – 6 января;• Outer Wilds – 6 января;• Spelunky 2 – 13 января;• The Anacrusis (Game Preview) – 13 января;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Desperados III – 15 января;• Kingdom Hearts III – 15 января;• Mount & Blade: Warband – 15 января;• Pandemic – 15 января;Вот список игр для Android:• Gorogoa – доступно сейчас;• Olija – доступно сейчас;• The Pedestrian – доступно сейчас;• Embr – 6 января;• Outer Wilds – 6 января;Вот список игр, которые скоро покинут Android:• Desperados III – 15 января;• Mount & Blade: Warband – 15 января;Узнать другие подробности можно здесь