Microsoft купил Activision Blizzard, но забирать игры у Play Station не планирует

Цифровой гигант Microsoft совершил одну из самых ярких сделок в начале 2022-го года. Корпорация купила Activision Blizzard — известного разработчика игр. Среди главных тайтлов этой компании — Call of Duty, Warcraft, Tony Hawk, Diablo, Hearthstone, а также киберспортивная игра Overwatch. Что же до Microsoft и Activision Blizzard, то согласно этой сделке, игровая студия будет подчиняться напрямую Microsoft Games. Большая часть игр Activision Blizzard уже доступна в Game Pass, а новые тайтлы появятся в ближайшее время.В СМИ пишут, что эта сделка обошлась Microsoft в семьдесят миллиардов долларов. Боссы Activision Blizzard согласились продать компанию из-за недавних скандалов, связанных с дискриминацией и сексуальными домогательствами.Microsoft не будет монополизировать проекты Activision Blizzard. Игры этой студии будут доступны и на консолях PlayStation. Однако в будущем ситуация может измениться. Корпорация планирует приберечь некоторые тайтлы, чтобы они выходили как консольные эксклюзивы Xbox.Впрочем, пока неясно о каких играх и франшизах идет речь. Известный игровой инсайдер Том Хендерсон заявил, что изменения в Activision Blizzard вряд ли коснутся Call of Duty. Он уверен, что будущие игры этой франшизы будут выходить на всех консолях, а для Xbox студия будет выпускать эксклюзивные дополнения.Также недавно стало известно, что сервис Xbox Game Pass преодолел планку в двадцать пять миллионов пользователей. Это важная информация на фоне сделке о покупке Activision Blizzard и слухов про Sony Interactive Entertainment. Ранее в СМИ писали, что эта корпорация хочет выпустить расширенный вариант PlayStation Plus. Эта подписка будет напоминать Xbox Game Pass. Кодовое название сервиса — Spartacus, в него будут входить ежемесячные раздачи. Также игрокам откроют доступ к библиотеке игр и облачным технологиям.Продолжая говорить про Microsoft, нужно отметить планы студии Bethesda, которые планируют выпустить новое дополнение для Fallout 76. Ожидается, что им станет событие «Захватчики извне». Bethesda хочет выпустить тайтл в марте 2022-го года, однако более точные даты студия сообщить не готова. Суть дополнения в том, что жителям Аппалачии нужно будет противостоять пришельцам, которые хотят заполучить мозговые волны землян. Напомним, что Fallout 76 вышел в 2018-м году на PC, PlayStation 4 и Xbox One.