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Скоро в Xbox Live Gold: Broken Sword 5: The Serpent’s Curse, Aerial_Knight’s Never Yield и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: Сегодня, 22:15
  • Просмотров: 0

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в феврале 2022 года.



Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• Broken Sword 5: The Serpent’s Curse;
• Aerial_Knight’s Never Yield;
• Hydrophobia;
• Band of Bugs;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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