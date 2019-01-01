Скоро в Xbox Live Gold: Broken Sword 5: The Serpent’s Curse, Aerial_Knight’s Never Yield и другое
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- Категория: Игры
- Дата: Сегодня, 22:15
- Просмотров: 0
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в феврале 2022 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• Broken Sword 5: The Serpent’s Curse;
• Aerial_Knight’s Never Yield;
• Hydrophobia;
• Band of Bugs;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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