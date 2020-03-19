Microsoft анонсировала DirectStrorage 1.1
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 19:37
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Microsoft объявила об обновлении своего API DirectStorage до версии 1.1. С этим новым обновлением компания, наконец, представляет декомпрессию графического процессора.
Хотя декомпрессия традиционно выполнялась на процессорах из-за особенностей их оптимизации, преимущества переноса этой функции на графические ядра огромны. Используя новый инструмент разработчика под названием «GDeflate», Microsoft демонстрирует 200% или 3-кратное улучшение производительности при загрузке ресурсов с 2.36 секунд до всего 0.8 секунд. Кроме того, использование процессора также значительно сократилось со 100% до примерно 15%, так как процессорным циклам больше не нужно заниматься декомпрессией.
Microsoft также добавляет, что для Windows 11 есть «дополнительные оптимизации в стеке IO », которые помогут ей больше, хотя DirectStorage должен работать как в Windows 11, так и в Windows 10.
Два основных производителя графических процессоров, AMD и Nvidia, скоро выпустят драйвера с Direct Storage. Между тем, Intel также обещает драйвера с DirectStorage. Графические карты Arc должны особенно выиграть от нового API, поскольку текущий драйвер Intel Arc, похоже, страдает от проблем с нагрузкой на процессор, из-за чего производительность карт Arc A-series значительно возрастает при переходе на более высокие разрешения.
Хотя все это замечательные новости, к сожалению, технология, даже в версии 1.0, еще не дебютировала. Это связано с тем, что релиз первойс DirectStorage, Forspoken, продолжает откладываться. В последних новостях говорится, что это произойдет в следующем году. Также было подтверждено, что Unreal Engine 5 (UE5) также получит API DirectStorage когда-нибудь в будущем.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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