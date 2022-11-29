Скоро в Xbox Live Gold: Colt Canyon и Bladed Fury
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 22:29
- Просмотров: 54
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в декабре 2022 года.
• Colt Canyon;
• Bladed Fury;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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