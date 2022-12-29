Скоро в Xbox Live Gold: Iris Fall и Autonauts
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- Категория: Игры
- Дата: 29-12-2022, 23:11
- Просмотров: 391
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в январе 2023 года.
• Iris Fall;
• Autonauts;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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