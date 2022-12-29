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Скоро в Xbox Live Gold: Iris Fall и Autonauts

  • Категория: Игры
  • Дата: 29-12-2022, 23:11
  • Просмотров: 391

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в январе 2023 года.

• Iris Fall;
• Autonauts;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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