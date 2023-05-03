Microsoft обновила приложение Xbox for Windows до версии 2304.1001.15.0
-
- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 20:30
- Просмотров: 82
Компания Microsoft обновила приложение Xbox for Windows до версии 2304.1001.15.0.
• Коллекции Quick Games to Play и Longest Games добавлены на главный экран;
• При просмотре главного экрана Game Pass прокрутите вниз, чтобы просмотреть различные каналы коллекций, включая эти новые коллекции, в которых указано среднее время игры в соответствии с вашими игровыми предпочтениями;
• Фильтры специальных возможностей для всех компьютерных игр;
• Фильтрация списка «Все компьютерные игры» стала еще лучше благодаря добавлению множества фильтров специальных возможностей, которые помогут найти игру, соответствующую вашим потребностям;
Исправления ошибок:
• Исправлена ошибка, из-за которой в разделе «Все компьютерные игры» не появлялись игры;
• Исправлена ошибка, из-за которой некоторый текст был обрезан при указании установки лаунчера игр Riot или Ubisoft;
• Исправлена ошибка, из-за которой некоторые облачные игры не отображались в разделе Cloud Gaming;
• Исправлена ошибка, из-за которой ошибки установки не предоставляли дополнительные сведения и предложения по устранению неполадок;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Mail Ru Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+5Новостей: 14890
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10097