Скоро в Xbox Live Gold: Blue Fire и Inertial Drift

  • Категория: Игры
  • Дата: 27-07-2023, 18:03
  • Просмотров: 117

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в августе 2023 года.

• Blue Fire;
• Inertial Drift;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в августе

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в августе

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в августе

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в августе

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