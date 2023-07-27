Скоро в Xbox Live Gold: Blue Fire и Inertial Drift
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- Категория: Игры
- Дата: 27-07-2023, 18:03
- Просмотров: 117
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в августе 2023 года.
• Blue Fire;
• Inertial Drift;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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