Скоро в Xbox Game Pass: Persona 5 Tactica, Rollerdrome и Dune: Spice Wars

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 00:57
  • Просмотров: 124

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.

Вот список игр для ПК:

• Persona 5 Tactica – 17 ноября;
• Rollerdrome — 28 ноября;

Вот список игр, которые скоро покинут PC Game Pass:

• Anvil — 30 ноября;
• Battlefield: Bad Company 2 — 30 ноября;
• Disc Room — 30 ноября;
• Eastward — 30 ноября;

Вот список игр для консолей:

• Coral Island — доступно сегодня;
• Persona 5 Tactica – 17 ноября;
• Dune: Spice Wars — 28 ноября;
• Rollerdrome — 28 ноября;

Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:

• Anvil — 30 ноября;
• Battlefield 1943 — 30 ноября;
• Battlefield: Bad Company — 30 ноября;
• Battlefield: Bad Company 2 — 30 ноября;
• Disc Room — 30 ноября;
• Eastward — 30 ноября;
• Grid — 30 ноября;

Вот список игр для Android:

• Coral Island — доступно сегодня;
• Persona 5 Tactica – 17 ноября;
• Dune: Spice Wars — 28 ноября;
• Rollerdrome — 28 ноября;

Вот список игр, которые скоро покинут Android:

• Anvil — 30 ноября;
• Disc Room — 30 ноября;
• Eastward — 30 ноября;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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