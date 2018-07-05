Ключевые анонсы первого дня конференции Build 2020
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 03:22
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Microsoft сделала множество анонсов в первый день конференции Build 2020.
Windows
• Project Reunion: Новое видение Microsoft по объединению разработки приложений для Windows 10, которое отделяет существующие и новые Win32/ UWP API от ОС. В рамках Project Reunion Microsoft выпускает первую предварительную версию WinUI 3.0;
• Windows Subsystem for Linux: WSL получает поддержку запуска приложений Linux GUI в Windows 10, а также поддержку вычислительных процессов на GPU и более быстрый способ установки WSL в Windows;
• Windows Package Manager: Windows 10 получает собственный диспетчер пакетов в ОС, который значительно ускоряет и упрощает установку программного обеспечения на ПК;
• Windows Terminal 1.0: Windows Terminal, современное приложение Microsoft для командной строки, выходит на 1.0. Приложение теперь доступно для корпоративного использования;
Microsoft 365
• Microsoft Lists: новое приложение Microsoft 365 для предприятий, позволяющее отслеживать проблемы, управлять инвентаризацией с помощью специальных приложений и тесной интеграции с Teams;
• Microsoft Teams: Microsoft Teams получает поддержку кастомных шаблонов, интеграцию платформы Power для новых возможностей автоматизации и новые расширения Visual Studio (как обычного Visual Studio, так и Visual Studio Code) для улучшения разработки приложений для Teams;
• Fluid Framework: Microsoft раскрывает первый способ для пользователей, чтобы испытать новый Fluid Framework в Microsoft 365 с Fluid Workspaces и Components. Это также открытый исходный код всего фреймворка;
Другие
• Microsoft Supercomputer: Партнерство Microsoft с OpenAI осуществилось, и компания представила новый суперкомпьютер, созданный для AI в Scale;
• HoloLens 2: голографический компьютер Microsoft появится в новых частях Европы, Скандинавии и Азии этой осенью;
• Visual Studio Live Share: Microsoft добавляет возможность совместного использования запущенных приложений в Visual Studio Live Share, а также добавляет встроенные функции чата и вызова в IDE;
Илья Источник:
thurrott.com
thurrott.com
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