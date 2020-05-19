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Список официальных анонсов первого дня конференции Build 2020

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:19
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В этой статье опубликован список официальных анонсов первого дня конференции Build 2020.

Разработка для 1 миллиарда устройств с Windows 10;
Что нового в Microsoft Teams | Build Edition 2020;
От Microsoft Teams до Fluid Framework — вот что нового и скоро появится в Microsoft 365;
Представление новых возможностей для Project Cortex;
Представление первого опыта работы с Microsoft Fluid Framework в Outlook и Office.com;
Обеспечение лучшего опыта, понимания и ухода с помощью Microsoft Cloud for Healthcare;
Azure Analytics: ясность в одно мгновение;
Создайте AI, которому вы можете доверять с ответственным ML;
Скорость разработки: расширение возможностей разработчиков для повышения эффективности бизнеса;
Кодируйте, сотрудничайте и отправляйте свои приложения из любого места;
Представление WinUI 3 Preview 1;
Разработчики утверждают, что возможности ответственного машинного обучения Microsoft укрепляют доверие к системам искусственного интеллекта;
Microsoft приобретает компанию Softomotive для расширения возможностей низкокодовой роботизированной автоматизации процессов в Microsoft Power Automate;
Илья Источник:
onmsft.com
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