Список официальных анонсов первого дня конференции Build 2020
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:19
- Просмотров: 0
В этой статье опубликован список официальных анонсов первого дня конференции Build 2020.
• Разработка для 1 миллиарда устройств с Windows 10;
• Что нового в Microsoft Teams | Build Edition 2020;
• От Microsoft Teams до Fluid Framework — вот что нового и скоро появится в Microsoft 365;
• Представление новых возможностей для Project Cortex;
• Представление первого опыта работы с Microsoft Fluid Framework в Outlook и Office.com;
• Обеспечение лучшего опыта, понимания и ухода с помощью Microsoft Cloud for Healthcare;
• Azure Analytics: ясность в одно мгновение;
• Создайте AI, которому вы можете доверять с ответственным ML;
• Скорость разработки: расширение возможностей разработчиков для повышения эффективности бизнеса;
• Кодируйте, сотрудничайте и отправляйте свои приложения из любого места;
• Представление WinUI 3 Preview 1;
• Разработчики утверждают, что возможности ответственного машинного обучения Microsoft укрепляют доверие к системам искусственного интеллекта;
• Microsoft приобретает компанию Softomotive для расширения возможностей низкокодовой роботизированной автоматизации процессов в Microsoft Power Automate;
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 1
Гостей: 31
Роботы: Yandex Google
Илья
Пользователей: 1
Гостей: 31
Роботы: Yandex Google
+5Новостей: 11856
+0Комментариев: 39434
+3Пользователей: 9989