Microsoft обновила соглашение об использовании служб
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:57
- Просмотров: 113
Похоже, что Microsoft может объявить о некоторых изменениях в подписке Xbox Live Gold, которая существует с момента запуска оригинальной консоли Xbox. Microsoft недавно удалила возможность покупки 12 месяцев Xbox Live Gold в своем интернет-магазине, а журналист VentureBeat Джефф Грабб недавно заявил, что Microsoft может отказаться от требования Xbox Live Gold для многопользовательских игр на Xbox.
Microsoft еще официально не объявила о каких-либо изменениях для Xbox Live Gold, но теперь компания незаметно обновила cоглашение об использовании служб, заменив «Xbox Live» на «онлайн-сервис Xbox». Еще одно заметное изменение в обновленном документе - использование «консолей Xbox» для обозначения консолей Xbox One и Xbox 360.
Xbox Live is now referred to as "Xbox online service" in Microsoft's Services Agreement https://t.co/6AvJucbReq— Wario64 (@Wario64) August 4, 2020
There's been rumors and speculation lately that Xbox Live Gold may go away soon pic.twitter.com/PVFqesUFyo
Несмотря на то, что в новом соглашении об использовании служб больше не упоминается «Xbox Live» или «Xbox Live Gold», сервис подписки и платный доступ к многопользовательской онлайн-игре могут не исчезнуть немедленно. Согласно описанию Halo: Infinite, бесплатный многопользовательский режим игры по-прежнему будет требовать Xbox Live Gold на консолях Xbox One.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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