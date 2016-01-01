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Microsoft обновила соглашение об использовании служб

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:57
  • Просмотров: 113

Похоже, что Microsoft может объявить о некоторых изменениях в подписке Xbox Live Gold, которая существует с момента запуска оригинальной консоли Xbox. Microsoft недавно удалила возможность покупки 12 месяцев Xbox Live Gold в своем интернет-магазине, а журналист VentureBeat Джефф Грабб недавно заявил, что Microsoft может отказаться от требования Xbox Live Gold для многопользовательских игр на Xbox.

Microsoft еще официально не объявила о каких-либо изменениях для Xbox Live Gold, но теперь компания незаметно обновила cоглашение об использовании служб, заменив «Xbox Live» на «онлайн-сервис Xbox». Еще одно заметное изменение в обновленном документе - использование «консолей Xbox» для обозначения консолей Xbox One и Xbox 360.



Несмотря на то, что в новом соглашении об использовании служб больше не упоминается «Xbox Live» или «Xbox Live Gold», сервис подписки и платный доступ к многопользовательской онлайн-игре могут не исчезнуть немедленно. Согласно описанию Halo: Infinite, бесплатный многопользовательский режим игры по-прежнему будет требовать Xbox Live Gold на консолях Xbox One.

Илья Источник:
microsoft.com
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