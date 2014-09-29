Пэнос Панай стал членом совета директоров Sonos
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:11
- Просмотров: 79
В минувшие выходные документы SEC, сделанные Sonos, предполагали, что Пэнос Панай войдет в ее совет директоров. Хотя ни Sonos, ни Панай не подтверждали эту информацию, Sonos официально подтвердила, что Пэнос Панай входит в совет директоров компании, которая специализируется на умных динамиках и звуковых панелях.
В анонсе говорится, что Пэнос Панай занимает должность в Microsoft, что указывает на дальнейшую работу в компании. В этом нет ничего удивительного, поскольку сотрудники одной компании нередко входят в совет директоров другой компании, но это подтверждение для тех, кто в этом нуждается.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
businesswire.com
businesswire.com
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