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Microsoft анонсировала октябрьский пакет обновлений для Microsoft 365

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 04:16
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Компания Microsoft анонсировала октябрьский пакет обновлений для Microsoft 365.

Измеряйте и улучшайте то, как ваша организация использует Microsoft 365 для выполнения работы — Очень важно, чтобы у людей были инструменты, необходимые для наилучшего выполнения своей работы. Но одних инструментов недостаточно, вам также необходимо помочь каждому в вашей организации выработать привычки, которые используют истинную силу этих инструментов. До сих пор лидерам было трудно получить эти привычки и понять, как помочь людям извлечь максимальную пользу из технологий, в которые они инвестируют. Оценка продуктивности может помочь, давая вам представление о том, как работает ваша организация, понимание того, где вы можете внести улучшения, и действия, которые вы можете предпринять для обновления навыков и систем, чтобы каждый мог выполнять свою работу наилучшим образом. Чтобы начать, откройте свой показатель производительности в Microsoft 365 Admin Center.



Трансформация медицинского путешествия с помощью безопасного и связанного опыта пациентов — В этом месяце Microsoft объявила об общедоступности Microsoft Cloud for Healthcare, облачного предложения, которое объединяет возможности для расширения возможностей групп, координации ухода и получения аналитических данных, которые помогают улучшить результаты лечения пациентов и эффективность рабочего процесса. Между тем, новый соединитель EHR Microsoft Teams позволяет клиницистам запускать виртуальные визиты в Teams из своей электронной системы медицинских записей. Клиницисты также могут безопасно фиксировать и контекстуализировать разговоры врача и пациента прямо в Microsoft Teams. А новая интеграция между Nuance DAX и Teams обеспечивает автоматизированный сбор клинической документации для виртуальных посещений. Это лишь некоторые из многих новых функций, которые теперь доступны в составе Microsoft Cloud for Healthcare.


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Забронируйте физическое рабочее место прямо из Outlook — По мере того, как некоторые организации с легкостью возвращаются в офисные здания, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, а также обеспечение здоровья и комфорта людей становятся приоритетом. Чтобы помочь, Microsoft добавила возможность бронирования физических рабочих пространств с ограничениями по емкости и времени прямо в Outlook. Это поможет вам ограничить количество людей, работающих вместе, чтобы обеспечить безопасность и продуктивность сотрудников. После того, как администраторы создают рабочие области в Exchange Online, пользователи увидят параметр «рабочие области» при планировании события в своем календаре — точно так же, как при бронировании конференц-зала. Эта функция доступна сейчас.



Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
microsoft.com
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